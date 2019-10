Ricoclaun, la bellezza di un Sorriso nella Terre d’Eure

Si è tenuto lunedì 7 ottobre alla Pinacoteca di Palazzo d’Avalos l’evento di presentazione della mostra fotografica dell’associazione o.d.v. Ricoclaun dal titolo “Ricoclaun la bellezza di un Sorriso nella Terrà D’Eure”, una conferenza innovativa, coordinata da Vincenzo Scardapane, con la conduzione di Federico Cosenza, che ha permesso di dare voce ai vari stakeholder, cioè le persone, enti, associazioni che costituiscono il contesto di riferimento della Ricoclaun nel territorio.

Mediante testimonianze dal vivo e video, sono state messe in evidenza i vari aspetti della Ricoclaun, nell’ospedale “San Pio” di Vasto con il dr. Nicola P. Consilvio, la caposala Maria Concetta Regia Corte del reparto di Pediatria e il dr. Pasquale Litterio, primario di Neurologia, per evidenziare gli effetti benefici della clownterapia Ricoclaun, sia nei pazienti, sia nei confronti del personale sanitario; con l’amministrazione comunale con il Vice Sindaco Peppino Fortee l’assessore alle politiche sociali Lina Marchesani, sottolineando l’importanza del volontariato in generale e dell’azione dinamica e coinvolgente della Ricoclaun nel territorio e con Don Domenico Spagnoli, parroco della Chiesa di Santa Maria Maggiore per evidenziare il valore della clownterapia per lenire i momenti di grande sofferenza della malattia. Molto emozionante è stata la testimonianza di Palma Pracilio che ha raccontato come nei momenti di grande sofferenza della malattia, l’allegria dei volontari Ricoclaun è veramente benefica. Quel sorriso donato, quel momento di simpatia condiviso è molto importante.

Federico Cosenza ha poi intervistato Costanzo D’Angelo, che ha realizzato 14 scatti d’autore per la Ricoclaun per realizzare il calendario 2020. Tutte le foto, comprensive del backestage più altre costituiscono la mostra fotografica Ricoclaun che fino al 12 ottobre 2019 sarà possibile visionare alla Sala Mattioli di Vasto. Le foto evidenziano come l’azione di clownterapia dell’associazione O.D.V. Ricoclaun sia legata al territorio, a Vasto, Terra D’Eure. 14 scatti fatti con il colore e la simpatia Ricoclaun nei posti più belli della nostra bellissima città, scelti con grande attenzione.

Importanti sono state poi gli interventi di Marco Corvino presidente del Consorzio Vasto in Centro, per spiegare come sia importante l’attività della Ricoclaun nell’organizzare eventi importanti nel centro storico della città, colorando, insieme ad associazioni e enti, le vie del centro, Graziella Muratore di Ambeca, per spiegare la relazione importante con l’associazione per organizzare insieme eventi e attività per la città e Simone Caner presidente del Consorzio Matrix che ha sottolineato l’importanza del fare rete, di creare sinergie con associazioni, per progettazioni sempre più significative per la città.

Graziano Nori della Pmi Services ha poi spiegato la progettazione regionale che ha coinvolto come soggetto capofila la Ricoclaun, insieme all’Admo, l’Avis di Vasto, l’Anffas di Vasto e il Buco nel Tetto, per promuovere un progetto di volontariato nell’alto vastese. Luciana Salvatorelli, presidente dell’ass. Il Buco nel Tetto, Antonietta Cirullipresidente Admo Vasto, Michele Massone e Vincenzo Del Muto dell’Avis di Vasto e Daniela Tarantino per l’Anffas, hanno spiegato in breve le caratteristiche della loro associazione e il legame con la Ricoclaun.

Due divertenti gag di clown Sampei e di Clown Lulù e Pallotta hanno rallegrato la conferenza che ha visto nel finale l’intervista alla presidente della Ricoclaun Rosaria Spagnuolo. Ha spiegato che quest’anno la Ricoclaun compie 15 anni, un percorso lungo, appassionato e impegnativo che ha permesso di diffondere la clownterapia nei reparti dell’ospedale di Vasto, nella casa di riposo di Sant’Onofrio, nella riabilitazione del San Francesco, nella casa di accoglienza Genova Rulli e in tanti eventi in collaborazione con il Comune, con le associazioni, enti, scuole. Tante le ore di volontariato come clown di corsia, tantissimi gli eventi in ospedale, pet therapy, musicoterapia e arteterapia nel 2014, Cinema in ospedale dal 2014 al 2018, Musica in reparto, concerti, teatro in ospedale, tante foto per colorare i reparti e corridoi dell’ospedale, tanti eventi in piazza e molto altro. Tante modalità anche innovative per testimoniare la vicinanza con un sorriso a chi soffre, a chi sta assistendo un familiare, al personale sanitario.

Un grande grazie va all’Amministrazione Comunale per la collaborazione proficua, a Andrea Tortora e a Andrea Mucci di Tam Comunicazione per la grafica del Calendario 2010 Ricoclaun e della mostra, a Costanzo D’Angelo per le meravigliose foto che riescono a creare emozioni, a Vincenzo Scardapane per la sua capacità di organizzare la conferenza in modo nuovo e originale, riuscendo a comunicare con modalità diverse i benefici della clownterapia Ricoclaun.

L’invito per tutti è quello di partecipare ai tanti eventi che sono stati previsti dalla Ricoclaun all’interno della mostra fotografica dal 7 al 12 ottobre nella Sala Mattioli, tanti momenti tutti completamente gratuiti: per giocare insieme ai bambini con tanti laboratori gratuiti, per parlare in modo diverso e con esperti diversi del valore della clownterapia, del volontariato, per incontrare altre associazioni e creare utili connessioni e molto altro ancora.

Ecco il programma dettagliato:

Martedì 8 ottobre : Sala Mattioli - 18,00

Bisogna essere persone serie per far ridere. L’importanza di prendersi con leggerezza. Paolo Guidone

18,30- L’Admo si racconta…. Presidente Admo Vasto Antonietta Cirulli

19,00- L’analisi dell’importanza della Risata e dell’umorismo su depressione, ansia e qualità del sonno degli adulti. Dr.ssa Luz Marina Donninelli

Mercoledì 9 ottobre 19,30 - Ore 17,30- Sala Aldo Moro ex Palazzi Scolastici

“Stress e Malattia ” prof. Liborio Stuppia- Professore ordinario di Genetica Medica

presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della salute e del territorio dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio “ di Chieti – Pescara- VastoScienza e Ricoclaun

Ore 19 - Sala Mattioli - La capacità farmacologia della clownterapia. Dr.ssa Rossella Di Laudo

Giovedì 10 ottobre- Sala Mattioli - 16,30

La clownterapia Ricoclaun con gli anziani. Dr.ssa Fabiana Bolognese

L’esperienza dell’Avi Alzheimer Vasto - dr.ssa Maria Teresa Del Gesso

18,00- L’ass. Il Buco nel Tetto si racconta: Roberto Colanzi

19,00- L’Avis di Vasto si racconta

Venerdì 11 ottobre

Ore 10-12 Incontro con la città

Ore 16 – 16,45 Clownterapia laboratoriale con i bambini

Ore 17 La Clownterapia e i benefici - Dr.ssa Daniela Tarantino

Ore 18- L’ass. Vita e Solidarietà racconta

Ore 19 Gag Ricoclaun

Sabato 12 ottobre

Ore 10-12 Incontro con la città

Ore 16 – 16,45 Clownterapia laboratoriale con i bambini

Ore 17 La Clownterapia laboratoriale Ricoclaun- Dr.ssa Debora Fioriti

Ore 18- Musica in reparto Ricoclaun – collaborazioni con l’Ist. Comprensivo 1 di San Salvo - Prof. ssa Cristina Flocco

Ore 18,30 momento musicale della classe di pianoforte dell’Istituto Comprensivo 1 di San Salvo

Ore 19 Gag Ricoclaun

Per informazioni ricoclaun@gmail.com 3473712722

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre!” Gandhi

foto di Costanzo D'Angelo