“Entra in famiglia”: riparte la nuova stagione teatrale di CreatiVita

Quattordici spettacoli in cartellone, due Premi Ubu, sette compagnie nazionali. Sono i numeri della seconda stagione teatrale targata CreatiVita, in scena dal 9 novembre al Teatro del Centro Culturale “Aldo Moro” di San Salvo.

Una stagione ricca di contenuti, variegata nelle tematiche affrontate, dalla fragilità di un padre di fronte alla disabilità per passare ad un’Alice nel paese delle Meraviglie del giorni nostri.

L’apertura della stagione sarà affidata a Francesco Colella con l’intenso spettacolo “Zigulì”. Vincitore del prestigioso Premio Ubu e di numerosi altri premi nazionali, è tratto dall’omonimo libro di Massimiliano Verga con l’adattamento e la regia di Francesco Lagi. Lo stesso premio che è stato vinto dall’artista abruzzese Andrea Cosentino con lo spettacolo “Primi passi sulla Luna”, a San Salvo il 25 e 26 aprile. Nell’anniversario dei cinquanta anni dello sbarco sulla Luna, Andrea Cosentino, prendendo spunto dall’allunaggio e passando per il sessantenario della creazione della prima Barbie e i vent’anni dalla morte di Stanley Kubrick ci conduce in una viaggio esilarante, surreale e struggente.

Viaggeremo attraverso le testimonianze di chi ha vissuto la trincea per poi catapultarci nell’universo spensierato e luccicante del varietà. Tra la vita e la morte si muoverà Adelina, interpretata da Elisabetta Aloiain “La lanara”. Chiuderà la rassegna “Aspettando che spiova” con Gianluca D’Agostino e Luigi Credendino.

“Quest’anno portiamo a San Salvo nomi importanti”, affermano Luigi Cilli e Stefania Pascali di CreatiVita, “Dopo il successo dello scorso anno siamo orgogliosi di poter riproporre una stagione con spettacoli rilevanti nella nostra città. Come diceva l’attore Paolo Grassi: “La città ha bisogno del teatro ma il teatro ha bisogno dei cittadini”, quindi basta andare a vedere gli spettacoli e il teatro continuerà a vivere”.

Abbonarsi a tutti e sette gli spettacoli sarà possibile entro l’8 novembre presso il Botteghino CreatiVita, in via Istonia 43C, mentre il biglietto singolo si potrà acquistare in prevendita sempre al Botteghino o online sul portale Do it Yourself.

La conferenza stampa di presentazione del cartellone si terrà il 30 ottobre alle ore 11:00 presso la sala del Teatro al Centro Culturale Aldo Moro.