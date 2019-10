Via Luigi Sturzo, “Marciapiede impercorribile, slalom per andare a scuola”

Slalom per andare a scuola a causa delle feci di cani lungo la strada. È arrivata in redazione la segnalazione di una mamma “La situazione è diventata insostenibile. Questa mattina portando i miei figli a scuola, in via Luigi Sturzo, per l'ennesima volta, abbiamo pestato una cacca di cane. Voglio precisare, che ogni giorno bisogna fare attenzione a non calpestare gli innumerevoli escrementi lasciati dai cani. La cosa che mi fa rabbia, sono quei padroni che lasciano i propri animali a pascolare senza preoccuparsi di raccogliere i loro bisogni e nella fretta della mattina, molte persone non possono fare caso ai bisogni lasciati da quei padroni incivili. Ma non è solo in quella via, tutta San Salvo è piena di escrementi di cane, basti pensare a via Madonna delle Grazie, che oramai è diventata il bagno per eccellenza di tutti e quando piove, non si sente la brezza dell'erba bagnata ma, bensì, odori di altro genere. Ci tengo a precisare che non odio i cani anzi, adoro tutte le creature animali e ho un cane, lo porto a spasso 3 volte al giorno, giro sempre con la bustina in mano perché sento di essere una persona civile. Chiedo soltanto un po' di buonsenso da parte dei proprietari di animali. Grazie”