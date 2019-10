Al via il corso per aspiranti barman e barlady di Confcommercio

Si informano tutti gli organi di comunicazione che Martedì 15 ottobre 2019 parte un nuovo corso per aspiranti Barman organizzato dalla Confcommercio di Pescara.

Le sei lezioni in cui è articolato il percorso formativo termineranno giovedì 24 ottobre e si svolgeranno in aule allestite presso la sede della Confcommercio Pescara, Via Aldo Moro 1/3, il pomeriggio dalle ore 14:00 alle 19.00, le lezioni si avvarranno del Maestro Barman Massimo Urru.

In questo corso verranno insegnate le migliori tecniche per creare buoni caffè e cocktail in generale, ed ancora, si sveleranno i segreti sui distillati e sui vini, sulla birra e sui liquori.

Di seguito riportiamo nello specifico i temi che verranno trattati:

La figura del Barman

Attrezzature del barman

Uso Mixing glass e Shaker

Caffè e dintorni

Bevande alcoliche e bevande analcoliche

Vini classici e liquorosi

Spumanti, Champagne

Birra

La distillazione

I mixed drinks

Tecniche di miscelazione

Il corso, rappresenta una grande occasione per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla professione di barman o vogliono incrementare semplicemente la loro professionalità ed offrire alla clientela un servizio efficiente ed efficace.

In seguito nelle giornate del 28, 29, 30 e 31 ottobre 2019 è poi previsto un corso per Barman di 2° livello aperto a tutti coloro che hanno frequentato il corso di 1° livello o hanno una conoscenza equivalente sul mondo del bar.

Questo secondo corso nello specifico tratta i seguenti argomenti: