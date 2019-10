A Larino la 277/a edizione della Fiera d'Ottobre: presente anche l'Abruzzo

Sono circa 130 gli espositori provenienti da Molise, Abruzzo, Puglia e Campania partecipanti alla 277/a Fiera d'Ottobre di Larino, inaugurata nel polo fieristico di contrada Monte Arcano. Per cinque giorni sarà possibile visitare stand e partecipare a seminari, laboratori di panificazione, pasticceria e cake design. "Quest'anno ci sono molte novità - commenta il sindaco di Larino Pino Puchetti - in termini di partecipazione e di attività.

Abbiamo riproposto gli stand agroalimentari con 30 aziende specializzate in produzioni tipiche. La fiera è rientrata nel progetto 'Turismo è cultura' della Regione Molise". "In media i visitatori sono 15 mila - aggiunge Puchetti - C'è l'idea di utilizzare il padiglione fieristico per altri eventi di concerto con la Regione". Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise hanno predisposto l'apertura straordinaria dell'Anfiteatro e del Parco Archeologico di Villa Zappone, da oggi a domenica 13 ottobre dalle 14.30 alle 18.30