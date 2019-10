“Il valore del Latte”, concorso nelle scuole di Abruzzo, Molise e Puglia

Le scuole primarie e secondarie di primo grado di Abruzzo, Molise e Puglia per il Concorso 'Il Valore del Latte', giunto alla 29ma edizione, promosso da Del Giudice. L'evento è patrocinato dal ministero dell'Istruzione, dall'Ufficio scolastico regionale di Molise e Abruzzo e dal Comune di Termoli. Il tema di quest'anno è: 'Latte da Oscar. Aggiungi latte e latticini sul set di un film, in un cartone animato, una serie Tv, un documentario. Ritocca il copione, la colonna sonora, le immagini. Gioca per vincere i premi e la simbolica statuetta….de Il Valore del latte'. Le scuole dovranno inviare gli elaborati entro il 30 aprile del prossimo anno presso lo stabilimento di Termoli dell'azienda.

L'iniziativa punta a promuovere l'importanza del consumo di cibi nutrienti, di qualità tra gli alunni delle scuole e, soprattutto, il valore di un'alimentazione equilibrata, indispensabile per una crescita sana.Cinque le categorie del concorso didattico: tema o poesia, disegno, foto o video, elaborato digitale e canzoni. Al primo classificato nelle diverse sezioni, andrà una borsa di studio di 250 euro, al secondo 150 euro ed al terzo 100 euro. "Siamo giunti ad un traguardo importante - commenta Eulalia Del Giudice - 29 anni de 'Il Valore del latte'. Ogni anno con rinnovato entusiasmo torniamo nelle scuole invitando gli allievi a partecipare perché siamo convinti dell'importanza della sensibilizzazione dei giovanissimi ad una corretta alimentazione. E loro, ogni anno, ci stupiscono con le loro capacità e fantasia".