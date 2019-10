Settimana nazionale della Protezione Civile, aderisce anche l’Arcobaleno di San Salvo

13 ottobre 2019. È questa la data da segnarsi, è questa la data, storica, in cui partirà la Settimana della Protezione Civile. L’obiettivo della Settimana non è solamente quello di presentare le attività delle componenti e delle strutture operative della Protezione Civile. L’obiettivo è l’incontro, l’obiettivo è lo stare insieme, l’obiettivo è conoscerci e sottolineare cosa è importante nel mondo di oggi e nella vita quotidiana per rischiare sempre meno le nostre vite, le nostre attività, i nostri beni per le calamità naturali. Al centro di tutto ci saranno infatti le “buone pratiche di prevenzione dai rischi” ma non solo, si parlerà tantissimo di resilienza. Quella capacità che tante volte le nostre comunità hanno dimostrato di avere in abbondanza. La capacità cioè di ripartire, di ricostruire non solo in senso letterale ma anche metaforico, le strade, le case, i palazzi e l’anima delle comunità colpite da tragedie come terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, tsunami o grandi incidenti industriali.

Proprio per questa occasione, la Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo ha predisposto un ricco calendario di eventi che vedrà come protagonisti i volontari, i cittadini e gli alunni delle scuole.

Durante tutta la settimana, da domenica 13 a sabato 19 ottobre, sul profilo Facebook dell’associazione sarà divulgato ogni giorno un messaggio o un video con i comportamenti sicuri da tenere nei vari scenari di calamità (terremoto, incendio, alluvione, ecc), al fine di sensibilizzare e informare la popolazione.

Gli eventi della Protezione Civile Arcobaleno inizieranno con la partecipazione delle unità cinofile dell’associazione all’esercitazione ‘Amatrice – K9 Sar Camp’ in programma il 12 e 13 ottobre. Si tratta di un’attività h24 di ricerca dispersi sotto le macerie e in superficie che vedrà come scenario proprio Amatrice, paese duramente colpito dal sisma del 2016.

Nella giornata del 19 ottobre sarà invece la volta dell’evacuazione della scuola primaria di via Verdi a San Salvo. Durante l’evacuazione del plesso ci sarà l’intervento delle unità antincendio e cinofile dell’associazione. All’esercitazione collaboreranno anche la Croce Rossa Italiana-Comitato di Vasto sede di San Salvo, le forze dell’ordine locali e la SLE Service.