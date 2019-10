'Alvis Volat Propriis': si vola con le proprie ali

Non ho mai scritto un’articolo, questa per me è la prima volta, l’ho fatto con grande determinazione in quanto amareggiata per la situazione del nostro Maresciallo ( ormai trasferito dal nostro paese di ROCCASPINALVETI, per raggiungere la stazione di comando di SAN SALVO da ormai quasi 3 anni), sono una ragazza di 30 anni, mi chiamo GIOVANNA, e sin da piccola sono legata al maresciallo ANTONELLO CARNEVALE, mi ha insegnato sempre il rispetto, l’umiltà e il coraggio nell’affrontare le situazioni meno piacevoli, ed è con grande ORGOGLIO che mi trovo a scrivere queste poche righe per lui con tutto il mio affetto e la stima che provo ! Come nel titolo “ALIS VOLAT PROPRIIS”, hai sempre volato con le tue Ali, affrontando casi difficili, aiutandoci sempre dandoci la tua sicurezza, tenendoci al riparo da tutto, ora vola verso la libertà della verità con serenità, hai tutti i requisiti! Con grande affetto, Giovanna.