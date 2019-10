Torna il collegamento Termoli-Croazia

Nel 2020 torna il collegamento tra porto di Termoli e Croazia; il catamarano Zenit salperà la prossima estate alla volta di Ploce e anche delle Isole Tremiti (Foggia). La conferma arriva dagli imprenditori Domenico ed Elisabetta Guidotti che hanno preso parte, insieme ad altri operatori molisani, al TTG di Rimini, Fiera del turismo che si è chiusa oggi. Stipulate collaborazioni con l'Ente Turismo della Croazia anche per nuovi approdi. "Termoli sarà protagonista dell'estate 2020 con i collegamenti via mare verso le Tremiti e il ripristino del 'ponte' verso la Croazia - spiegano i Guidotti - Dagli operatori d'Abruzzo, presenti alla manifestazione con uno stand della Regione, siamo stati invitati a parlare dei collegamenti con le Tremiti". Termoli potrebbe avere la forza per far ripartire il turismo regionale. "Stiamo procedendo con i contatti con le strutture croate, ma c'è interesse anche verso il Montenegro, da alcuni anni meta di spicco per le vacanze low-cost" conclude Domenico Guidotti.