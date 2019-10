Pareggio casalingo per il San Salvo 1967, 5-5 contro il Roccaspinalveti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

ASD San Salvo calcio 1967 C5 - Roccaspinalveti 5 - 5

Marcatori: Di Nardo, Marchetta, Ciffolilli (2), Cirese.

Peccato per questo pareggio nella prima uscita stagionale, dobbiamo crescere come gioco e gestione della partita. Ora testa a sabato prossimo in trasferta a Pollutri nel secondo turno di coppa Abruzzo. Forza ragazzi, uniti si vince! ⚪️