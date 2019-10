La Rm Italia/Ecologica Valtrigno 3° al campionato nazionale UISP

Grande giornata è stata domenica 13/10/2019 per i colori sociali della squadra locale della Ciclistica Valle Trigno R.M. Italia – Ecologica Valtrigno. Nella splendida cornice della pianura padana, lungo le rive del Po’ si è svolta, a Mantova, la 7° edizione della Granfondo cicloturistica “le strade del tartufo mantovano” valevole come prova unica del Campionato Nazionale Cicloturismo UISP 2019 ed organizzata magnificamente dalla ASD River Bike.

Sono stati circa 1150 i ciclisti, che hanno partecipato ai quattro percorsi previsti su strada (21, 59, 99 e 120 chilometri). A confermare la riuscita della manifestazione è stato anche l’alto numero delle società partecipanti provenienti non solo dall’Emilia Romagna e dalle Regioni limitrofe come Veneto, Toscana e Marche, ma anche da Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli e dall'Abruzzo rappresentata dalla sola Ciclistica Valle Trigno RM Italia-Ecologica Valtrigno.