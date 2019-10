Valorizzazione dell'Euro Ortofrutticola, Pd “Quali le azioni e le iniziative della Regione?”

A seguito della visita dell’assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente all’Euro Ortofrutticola di San Salvo, chiediamo a lui, alla sindaca Magnacca e alla consigliera regionale Sabrina Bocchino che mai si dispensa dal visitare e dall’ascoltare senza mai però prendere iniziative fattive a favore della nostra città e del nostro territorio, quali le azioni che la Regione Abruzzo a guida centrodestra vuol prendere volte alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione dell'Euro Ortofrutticola.

Quale inoltre la direzione e l'indirizzo che l'assessore Imprudente intende prendere nei prossimi mesi e durante il suo mandato per il rilancio del comparto agricolo della nostra città e del nostro territorio.

Ricordiamo inoltre ad Imprudente come anche il nostro territorio sia stato martoriato dalla grandinata del 10 luglio e che ci sono aziende in ginocchio e/o in gravi difficoltà economico-lavorative che aspettano il giusto e doveroso riconoscimento a causa dei danni subita dalla stessa.

Attendiamo dunque risposte in merito perché alle visite meramente istituzionali, la città e il territorio attendono e necessitano di risposte concrete da parte della Regione Abruzzo.

Chiediamo infine alla sindaca Magnacca di relazionare nel concreto la "chiacchierata" intercorsa con l'Assessore Imprudente in merito sempre alla valorizzazione dell'Euro Ortofrutticola nell'ottica di una visione futura dell'azienda e dell'intero comparto agricolo di San Salvo.

Alle parole e alle visite istituzionali occorrono fatti concreti per la nostra città e per il nostro territorio.