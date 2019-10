San Salvo, danneggiato il furgone della mensa scolastica

Non solo bottiglie di vetro in frantumi, anche il furgone della mensa scolastica è stato danneggiato. La segnalazione è arrivata da un addetto alla ristorazione che ogni lunedì è tenuto a ripulire l'area antistante la mensa. A finire nel mirino lo specchietto del veicolo che era parcheggiato in via Cesare Battisti. Probabilmente i teppisti sono saliti anche sulla vettura come si può notare dalle impronte delle scarpe. Un gesto vandalico ingiustificato.