Corso gratuito arbitri di calcio

La Sezione Arbitri di Vasto indice un nuovo corso per arbitri di calcio. Possono partecipare gratuitamente tutti i candidati di ambo i sessi che siano cittadini della comunità europea, con documento d'identità valido, ed i cittadini extracomunitari, dotati di regolare permesso di soggiorno, di età compresa tra i 15 e i 35 anni. Appuntamento a Lunedì 21 Ottobre ALLE ORE 18:30 presso la Sezione Arbitri di Vasto, in via conti Ricci Pala BCC. Al termine del corso il candidato dovrà sostenere un esame che prevede dei test scritti e orali sul Regolamento del Giuoco del Calcio ed un test di Idoneità Atletica.

Una volta superati i test, si è ufficialmente un Arbitro dell'Associazione Italia Arbitri, e dalle domeniche successive si inizierà ad arbitrare nelle categorie giovanili. Durante le prime gare, i nuovi arbitri verranno seguiti da un "tutor" che insegnerà loro il disbrigo delle pratiche e la compilazione del referto arbitrale del dopo gara. Ogni Arbitro dell'AIA è in possesso di una propria Tessera Federale che consente l'ingresso gratuito in ogni stadio dove vi è una partita organizzata sotto l'egida della FIGC su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori informazioni scrivi le tue domande all'indirizzo e-mail vasto@aia-figc.it oppure invia i tuoi dati anagrafici e recapiti telefonici per sms al numero 3400542533 (Fabio) o 3481144928 (Manuel) e sarai ricontattato prima dell'inizio del corso.