“Premiamo il Merito”: riconoscimento agli studenti meritevoli di San Salvo

L’appuntamento con “Premiamo il merito” è per giovedì 17 ottobre alle 10.00 nella sala teatro del Centro culturale “Aldo Moro”.

L’Amministrazione comunale e la Presidenza del Consiglio comunale premiano il merito degli alunni e degli alunni e degli studenti, che hanno completato il loro ciclo di studi nell’anno scolastico 2018-2019 con il massimo dei voti.

Alla cerimonia di premiazione interverranno i dirigenti scolastici di San Salvo Annarosa Costantini e Vincenzo Parente oltre ai genitori degli studenti premiati.

Nell’attestazione che verrà consegnata si legge: “La più grande povertà nel mondo è l’ignoranza”.

“Riconosciamo nella cultura e nel merito – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – le direttrici da percorrere per la crescita sociale ed economica di una comunità che voglia definirsi libera e democratica”. Infine per il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano “il nostro augurio è quello di proseguire sempre con la determinazione e la volontà di elevare e magnificare il significato del merito”.

Gli studenti che verranno premiati

Scuola primaria

Lucrezia Pia Caizzi, Francesca Izzi, Giorgia Tannoia, Alessandro Buccione, Giada Checchia, Alessia Belloj, Andrea Paganelli, Davide Ricci, Giacomo Ronci, Martina Spenza, Alessia La Fratta, Antonello Santobuono, Alessandro D’Adamo, Chiara Maria Palumbo, Donatella Cifelli, Vincenzo Ciurlia, Alice D’Alessio, Angelo D’Alessio, Francesco Caniglia, Rebecca De Santis, Alessio Gianico, Siria Miceli, Marisa Battista, Davide Cocco, Greta D’Alò, Francesca Di Giuseppe, Raffaele Gattone, Teejay Scarano, Federico Troilo, Anna Bevilacqua, Michele Gatti, Francesco Naccarella, Jacopo Celi, Sofia Chinni, Davide Del Casale, Aurora Masciulli, Edoardo Piazzolla, Giorgia Raspa, Giorgia Travaglini e Alessio Zaccardi.

Scuola secondaria primo grado

Lorenzo Ciccarone, Francesca Di Maio, Giovanni Sarchione, Martina D’Elia, Niccolò Di Giacomo, Alisia Ialacci, Lorenzo Natale, Rosachiara Soranno, Siria Vitulli, Federica Rossi, Simone Di Meo, Alessia Cilli, Giada Pasciullo, Nicola Gullello, Flavia Ruscitti, Marta Bocchino, Roberta Petrocelli, Giorgia Villani, Alessia Laudadio e Francesco Cilli.

Scuola secondaria di secondo grado

Alessandro Miri, Francesca Romana Bolognese, Francesco Celauro e Lorenzo Tana.

Un attestato per meriti sociali sarà consegnato per la scuola primaria a Valeria D’Alessandro e ad Andrea Di Criscio per la scuola secondaria di primo grado.