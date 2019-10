Pd San Salvo: "Lampioni rimossi e moria delle palme, tutto tace”

A 40 giorni dalla caduta del palo della pubblica illuminazione sul lungomare di San Salvo Marina e alla successiva rimozione di altri 40 pali circa siti sempre sul lungomare, tutto tace, tutto è fermo.

Il lungomare è al buio, i restanti pali della pubblica illuminazione pericolanti e pericolosi segnalati dal Pd, non sono ancora stati rimossi e l’immobilismo dell’Amministrazione comunale è assurdo.

Alla luce dei fatti chiediamo pertanto all’Assessore Giancarlo Lippis quando saranno effettuati i lavori di posizionamento dei nuovi pali della pubblica illuminazione sul lungomare e quando verranno rimossi e sostituiti anche i restanti lampioni marci e logori presenti non solo alla Marina di San Salvo, ma anche in città.

La sicurezza dei cittadini è primaria e fondamentale. La manutenzione della città altrettanto. E la caduta del palo della pubblica illuminazione e la presenza di altri lampioni logori, marci e usurati dal tempo - come affermò la stessa maggioranza - è segno e dimostrazione della assente manutenzione della città da parte dell’Amministrazione comunale in questi otto anni alla guida della città.

Attendiamo inoltre ed infine risposta circa la moria delle palme a San Salvo Marina il cui “stato di salute” è divenuto oramai preoccupante e lo sperpero di denaro pubblico investito in questi anni non ha sortito gli effetti sperati portando solo a un danno economico per le casse comunali che non è più tollerabile visti i numerosi altri problemi che la città ha.