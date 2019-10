A San Salvo incontri con i Carabinieri per aiutare gli anziani a difendersi dalle truffe

“Truffe agli anziani, i consigli dell’Arma”. E’ il nome dell’iniziativa che si appresta a mettere in campo il Comune di San Salvo accogliendo il progetto proposto dalla Compagnia Carabinieri di Vasto per informare gli anziani a difendersi dalle truffe, che vengono perpetrate ai loro danni.

“Gli anziani sono le vittime più fragili, le persone più indifese della nostra comunità – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – per questo abbiamo concordato con il comandante della Compagnia Carabinieri, il maggiore Amedeo Consales, di stilare un programma per incontrarli e aiutarli a capire come meglio tutelarsi da raggiri e truffe”.

Ieri sera nell’aula consiliare il maggiore Consales e il comandante del Nor della Compagnia di Vasto, tenente Luca D’Ambrosio, si sono confrontati, presenti il sindaco Magnacca e l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza, con il sindacato pensionati, l’Associazione nazionale Carabinieri, le parrocchie e i presidenti dei Centri anziani “Labrozzi” e “Sparvieri” Lidia Suero e Antonio Santini, e i Nonni vigile per predisporre un calendario di incontri da tenersi in ottobre e novembre.

“Una serie di incontri per avviare un dialogo formativo con gli anziani – aggiunge Consales – per spiegare le cautele da adottare attraverso la proiezione di filmati e la distribuzione di opuscoli”.