Giro d'Italia, Febbo: "Vetrina per l'Abruzzo"

"La tappa abruzzese del Giro d'Italia 2020 San Salvo-Tortoreto è un'opportunità di promozione turistica. Si tratta, infatti, di una vetrina unica per far conoscere ancora di più le nostre bellezze. Per questo, ritengo fuori luogo le polemiche sulle indiscrezioni e sulle anticipazioni sulla scelta del tracciato". Questo il commento dell'assessore al Turismo, Mauro Febbo che sottolinea come "da mesi sia il sottoscritto sia il collega Guido Liris ci siamo attivati, unitamente al prezioso contributo fattivo ed indispensabile di Maurizio Formichetti, al fine di portare ancora una volta in Abruzzo una tappa del percorso della prossima "corsa rosa". Infatti, il 12 luglio scorso, in una specifica missiva, è stato comunicato ai sindaci di San Salvo e di Tortoreto che le loro Città sono state scelte rispettivamente come sede di partenza e di arrivo di una tappa del Giro d'Italia 2020. Ovviamente - sottolinea Febbo - tutto il Giro, come la pianificazione della tappa abruzzese, è completamente a carico della macchina organizzativa della "corsa rosa" e giovedì 24 ottobre verrà ufficialmente presentato a Milano la 103esima edizione, in diretta su Rai2, dalle 16.50 alle 18, alla presenza del direttore del Giro Mauro Vegni. Tutti sappiamo come la "corsa rosa" da sempre rappresenti un momento di festa dello sport e quindi un'opportunità turistica da cogliere per far conoscere i luoghi della nostra regione. Attraverso la tappa abruzzese, infatti, avremo la possibilità di promuovere i luoghi meravigliosi ma la scelta è di natura tecnico-sportiva per cui è doverosamente a carico dell'organizzazione. La tappa abruzzese del Giro 2020 - conclude Febbo - verrà annunciata ufficialmente il 24, ma stiamo lavorando per i prossimi appuntamenti dove potremo mettere in campo altre peculiarità".