Incendio e terremoto alla Primaria di via Verdi: il 19 ottobre l'esercitazione

Ultimo appuntamento organizzato dalla Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo in occasione della 1ª Settimana Nazionale della Protezione Civile. Sabato 19 ottobre è in programma l’evacuazione della scuola Primaria di via Verdi a San Salvo con l’intervento di alcune componenti del ‘sistema’ Protezione Civile. L’iniziativa è organizzata dalla Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo e vedrà la partecipazione dei sanitari della Croce Rossa Italiana comitato di Vasto sede di San Salvo, della Polizia Locale e dei Carabinieri.

“Lo scenario – spiegano i responsabili dell’Arcobaleno – prevede l’evacuazione del plesso scolastico, che ospita circa 250 bambini, in seguito a una scossa sismica. Successivamente all’evacuazione sono in programma alcuni scenari che vedranno l’intervento della nostra associazione con le squadre antincendio e cinofile e della Croce Rossa con l’ambulanza. Inoltre i bambini potranno vedere da vicino e anche testare le attrezzature antincendio dell’associazione e ‘socializzare’ con gli amici a 4 zampe specializzati nelle ricerche dispersi in superficie e sotto le macerie. Un grazie particolare va al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 2, dott. Vincenzo Parente, che ha subito mostrato interesse e sensibilità verso l’importante tema. La cultura della Protezione Civile - affermano i responsabili dell’Arcobaleno - è la base per affrontare qualunque calamità e per questo che bisogna partire dalle scuole e istruire i bambini che devono sapere come comportarsi e affrontare le situazioni di emergenza con l’auspicio che argomenti come la prevenzione, il soccorso e il volontariato diventino parte integrante della cultura dei più piccoli che va ricordato saranno i cittadini di domani. L’esercitazione, inoltre, è un valido strumento anche per i nostri volontari chiamati ad intervenire nelle varie emergenze. Gli interventi di soccorso, che si svolgeranno sotto gli occhi dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e della dott.ssa Morena Serafini funzionaria della Protezione Civile della Regione Abruzzo, vedranno la partecipazione anche della Polizia Locale e dei Carabinieri”.