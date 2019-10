Il gradimento per il lavoro portato sinora avanti da Giancarlo Lippis, assessore all’Ambiente e alla Manutenzione, lo si misura dal ringraziamento dei cittadini, che collaborano con i competenti uffici comunali per contribuire al decoro e alla pulizia della città, e che si interfacciano con lui.

L’assessore Lippis ha la massima fiducia della maggioranza nella consapevolezza che il settore è quanto mai complesso e che ha bisogno della cooperazione di tutti.

Un impegno sicuramente non facile, ma che vede ottenere ottimi risultati, senza che questa Amministrazione Comunale abbia aumentato le tasse e con le scarse risorse umane a disposizione.

Il PD oltre a non partecipare alle commissioni comunali, e qualche volta persino ai Consigli Comunali, non vive la città e vive lontano dai cittadini dai quali non ne sa ascoltare le vere necessità.

I risultati sono chiari e incontrovertibili. L’insipienza del PD è visibile a tutti: in termini elettorali continuano a perdere ogni giorno il consenso.

Ma poi basta leggere i commenti della gente ai loro comunicati per capire come i cittadini siano stanchi della loro gestione nel parlare dei problemi di San Salvo.

Scattare delle foto a un coccio di bottiglia da diverse angolazioni, non rende merito all’impegno quotidiano di una cooperativa sociale che si preoccupa nel mantenere pulita questo spazio verde della città.

Sarebbe interessante riproporre le fotografie del 2010, solo per fare un esempio, per vedere come era mantenuta, da chi ora parla, proprio la villa comunale.

La pulizia della città è il risultato della cooperazione di tutti, il PD con i loro comunicati sporcano di parole inutili.