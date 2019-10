L'Istituto Comprensivo 1 di San Salvo aderisce a "Io leggo perchè"

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo 1 parteciperà all’ iniziativa nazionale di promozione alla lettura “Io leggo perché”, una grande raccolta di libri a sostegno delle biblioteche scolastiche: nella settimana dal 19 al 27 ottobre, chiunque si recherà presso le librerie gemellate potrà scegliere uno o più libri da donare alle biblioteche scolastiche dell’Istituto. Per ogni libro regalato, gli editori ne regaleranno un altro, RADDOPPIAndo LA NOSTRA GENEROSITà e i libri delle nostre biblioteche.

Le biblioteche scolastiche sono un luogo in cui divertirsi, crescere, conoscere e innamorarsi. Lì i vostri figli e i giovani di San Salvo potranno scoprire molti libri, amici insostituibili e preziosi per tutta la loro vita e scoprire sé stessi.

Per questo ogni donazione sarà preziosa e apprezzata.

Le librerie gemellate presso cui recarsi sono le seguenti: per la SCUOLA DELL’INFANZIA: Cartolibreria dello Stadio, Bistrot letterario Molière, Cartolibreria “Dietro l’angolo”; per la SCUOLA PRIMARIA: Cartolibreria “La Coccinella”, Cartolibreria “Carta e Penna”, Cartolibreria “Dietro l’angolo”; per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Cartolibreria dello Stadio, Bistrot letterario Molière, Cartolibreria “Il Papiro”.

La settimana di “Io leggo perché” sarà anche l’occasione per festeggiare il libro e la lettura con un ricco calendario di eventi, a cui siete tutti invitati a partecipare, a partire dalla FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA che si terrà presso la Scuola Media, sabato 19 ottobre dalle 16 alle 18 con giochi, letture animate, musica, un BookDating e molte sorprese. Altri incontri si terranno secondo il seguente calendario:

SCUOLA DELL’INFANZIA:

22/10 Lettura animata “I colori delle emozioni”

22/10 “Cenerentola” – Drammatizzazioni a cura delle docenti

23/10 “Improvvisiamoci attori” con l’attrice Stefania Pascali

24/10 Laboratorio “Inventiamo una fiaba”

25/10 Fiabe nel mondo.

SCUOLA PRIMARIA:

22/10 “Favole in centro” presso Cartolibreria “Dietro l’angolo” - Classi 1A - 1B

22/10 “Parole in musica” presso la Scuola Secondaria di Primo Grado – Classi 5A-5B

22/10 “La Fabbrica delle Parole” presso Bistrot letterario Molière - Classe 1 C

23/10 e 24/10 letture ad alta voce presso la Scuola Primaria di via De Vito – Classi 1C – 2A - 2B

23/ 10, 24/10 e 25/10 “A spasso tra i libri” presso Cartolibreria Dietro l’angolo – Classi 4A - 4B – 4C

23/10, 25/10 e 26/10 “Yoga da favola” presso Bistrot letterario Molière – Classi 2C – 3A - 3B – 3C

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

21/10 Gare di lettura presso Bistrot letterario Molière – Classe 1E

22/10 “Parole in musica” presso la Scuola Secondaria di Primo Grado – Classi Sezione D

23/10 Letture ad alta voce presso la Scuola Primaria di via De Vito – Classe 1G

23/10 Lettura animata presso la Cartolibreria Dietro l’angolo – Classi 1H – 2G – 3G

23/10 “Discorsi da grandi” letture ad alta voce con i bambini della Scuola dell’infanzia “Il mondo che vorrei”-Classe 1E 24/10 EdiTiAmo – laboratorio ludico di editoria presso la Cartolibreria dello Stadio – Classe 1G

24/10 “Leggi e vinci” presso Bistrot letterario Molière – Classe 1H

24/10 “Discorsi da grandi” letture ad alta voce con i bambini della >Scuola dell’infanzia “Il mondo che vorrei” presso Bistrot letterario Molière-Classi 1G-2G-3G

25/10 Incontro con l’autrice “Mariella Fiore” presso la Scuola Secondaria di Primo Grado – Classe 2F

25/10 “Leggi e vinci” presso la Cartolibreria “Carta e Penna” – Classe 2 G.