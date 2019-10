Sicurezza nelle scuole: prova di evacuazione riuscita alla primaria di via Verdi

Si è conclusa ieri con l’evacuazione della scuola primaria di via Verdi a San Salvo e la successiva simulazione, la serie di eventi organizzati dalla Protezione Civile Arcobaleno in occasione della prima Settimana Nazionale della Protezione Civile. “Un grazie particolare ai volontari dell’Arcobaleno, alla

dott.ssa Morena Serafini della Protezione Civile regionale, al vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Maria Travaglini, alla Croce Rossa, alla Polizia Locale, ai Carabinieri della stazione di San Salvo e al dirigente, al personale e agli alunni della scuola di via Verdi”.