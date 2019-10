La Lega San Salvo risponde presente alla chiamata di Matteo Salvini

La Lega San Salvo risponde ancora una volta presente alla chiamata di Matteo Salvini. Esprime soddisfazione il coordinatore della Lega locale Vitale Torino per i tanti attivisti che ieri, 19 ottobre, sono partiti alla volta di Roma per partecipare alla manifestazione nazionale della Lega e del centrodestra. Partiti per la capitale, insieme ai tanti militanti abruzzesi, autobus da San Salvo, Vasto, Cupello e Monteodorisio e dal Vastese per un totale di circa 200 persone. Piazza San Giovanni si è riempita di gruppi che hanno sventolato bandiere e mostrato cartelli per Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

“Una grande manifestazione di popolo, dell'Orgoglio Italiano. Manifestiamo contro il Governo dell'inciucio e del palazzo, contro il governo delle tasse. Stiamo andando a a Roma per sostenere l'azione e la proposta politica di Salvini". Così il deputato della Lega e coordinatore regionale, Luigi D'Eramo.