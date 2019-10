A 17 anni dalla tragedia San Giuliano di Puglia ricorda il crollo della scuola "Jovine"

I rintocchi delle campane nel cimitero di San Giuliano di Puglia apriranno il "Giorno della Memoria" a 17 anni dal crollo della scuola "Jovine" di San Giuliano di Puglia. La cerimonia si aprirà il 31 ottobre alle 11.32 nel luogo sacro del paese dove si riuniranno le famiglie ed i genitori dei 27 bambini deceduti sotto le macerie della elementare insieme ai parenti della maestra morta insieme ai piccoli alunni.

La cerimonia proseguirà nel Parco della Memoria dove sarà deposta una corona di alloro. Nel pomeriggio la comunità si ritroverà in chiesa per la veglia di preghiera e la sera la fiaccolata illuderà i luoghi della memoria. Partenza dalla zona dove si trovava la Jovine passando per il palazzetto dello sport e concludere il percorso nel cimitero. Saranno presenti i sindaci dell'area del Cratere sismico.