Il Pd sul Civeta, "L' assenza della politica sta mandando in fumo il territorio"

Apprendiamo con rabbia e preoccupazione le notizie sulla drammatica situazione, ormai divenuta anche pericolosa per la salute, per l’ambiente e per le tasche dei cittadini innocenti in merito a quanto sta accadendo al Civeta anche a seguito dell’ennesimo incendio che si è sviluppato ieri sera.

Il Partito Democratico dal canto suo attiverà tutti gli strumenti istituzionali per impegnare la distratta amministrazione di centrodestra in Regione e gli amministratori locali della Lega ad agire per:

Tutelare la salute dei cittadini;

Tutelare l’ambiente e il territorio;

Compensare con fondi regionali le enormi spese che questa prolungata emergenza scaricherà sui cittadini con bollette che potrebbero raddoppiare per i futuri anni;

Ragionare a un piano di salvezza del Civeta o decretarne la fine con un piano di messa in sicurezza.

Convocheremo inoltre, con gli amministratori locali dei comuni e con le associazioni, Consigli comunali straordinari per concordare azioni unitarie volte alla salvaguardia dei cittadini e dell’ambiente.

Le vasche bloccate del Civeta, i costi di gestione dei rifiuti che sono cresciuti anche del 40% che peseranno sulle prossime bollette che arriveranno ai cittadini, la mancanza di un progetto che dia continuità all’attività che da decenni il Civeta esercita, l’assenza di un commissario che nulla relaziona ai sindaci sulle potenziali soluzioni e sui problemi dell’ente, è ora divenuto un disagio e un problema che non può più essere rinviato.

L’emergenza ambientale prima e gestionale poi che ricadrà sui cittadini è alta e il silenzio della Regione Abruzzo e degli esponenti locali in Regione non è più accettabile e tollerabile.

Come Partito Democratico restiamo sempre a piena disposizione con la Regione Abruzzo che dimostra ancora una volta di avere gli occhi tappati e le orecchie tappate interessandosi solo di poltrone.