Rilievi dell’Arta dopo l’incendio al Civeta, “Parametri dentro i limiti di legge”

La scorsa notte, intorno alle ore 23.00, il Comando Carabinieri Stazione di Cupello ha allertato ARTA Abruzzo per un incendio verificatosi all’interno della discarica in esercizio in località “Valle Cena” Comune di Cupello, a servizio del polo impiantistico Consorzio Intercomunale CIVETA, gestita da “Cupello Ambiente”.

I tecnici del Distretto di L’Aquila, in servizio di pronta disponibilità territoriale, si sono prontamente recati sul posto, presso l’invaso di smaltimento rifiuti, terza vasca, gestita dalla società Cupello Ambiente srl, sito interessato dall’incendio. All’arrivo sul posto il rogo non risultava ancora sotto controllo ed i VVF erano intenti a circoscrivere l’evento. I tecnici di ARTA Abruzzo hanno effettuato un primo sopralluogo, documentando lo stato dei luoghi e raccogliendo le informazioni necessarie per la valutazione degli aspetti ambientali di competenza.

Durante il sopralluogo sono stati effettuati prelievi istantanei presso l’impianto di smaltimento del CIVETA, lato Nord Est, all’altezza delle scuole materne e medie del Comune di Monteodorisio (Piazzale Giovanni Paolo II) e nei pressi del Campo Sportivo e del centro abitato del Comune di Cupello, nel punto più alto nella direzione dei fumi.

I campioni sono stati consegnati presso il distretto ARTA Abruzzo di L’Aquila per le successive analisi. Durante l’intervento, i tecnici di ARTA Abruzzo hanno anche monitorato la qualità dell’aria all’esterno dello stabilimento con l’ausilio di analizzatore in continuo: i parametri acido cianidrico (HCN), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), anidride solforosa (SO2), acido solfidrico (H2S) e monossido di azoto (NO) erano al di sotto dei valori limite di soglia (TLV) fissati per gli ambienti di lavoro. E’ in atto il coordinamento tra ARTA Abruzzo, VVF, sindaci e Comando dei Carabinieri di Cupello per verificare la necessità di ulteriori indagini.