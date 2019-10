Al via la nuova edizione della rassegna cinematografica "La Bellezza (R)Esiste"

Al via la nuova edizione della rassegna cinematografica del Centro Culturale "Aldo Moro" di San Salvo, "La Bellezza (R)Esiste"!

I film in programma sono stati scelti per esplorare alcuni temi di questi tempi dalle dinamiche così complesse e controverse.

Si comincia domenica 27 ottobre alle 18:00 con "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" del regista Martin McDonagh.

"Tre Manifesti a Ebbing, Missouri", ha avuto rilevanti riconoscimenti cinematografici – tra cui il premio miglior sceneggiatura alla 74esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il premio del pubblico al San Sebastián International Film Festival 2017 e al Toronto Film Festival 2017 – ed ha fatto il pieno di nomination ai Golden Globes (Miglior film drammatico, Miglior regista, Miglior sceneggiatura, Migliore attrice in un film drammatico e ai due protagonisti maschili quella al Migliore attore non protagonista); quattro invece le candidature ottenute ai SAG – Screen Actors Guild Awards, tra cui anche quella ambita al Miglior cast cinematografico.

Diverte, emoziona e fa pensare il film di McDonagh, tratteggiando così la descrizione di un mondo che è anche il nostro, minacciato da un’anarchia folle e autodistruttiva figlia dell’egoismo, del razzismo, della violenza, dell’ignavia. Non tutto, però, è (ancora) perduto: McDonagh lascia uno spiraglio di porta aperta alla speranza, a una speranza che dipende tutto da noi, dalla nostra voglia di rimetterci in piedi, in gioco, di comprendere e ascoltare.

** Trailer: https://www.youtube.com/watch? v=hSxEGQM8J6s