Clown di corsia, il corso de La Tribù dei Sorrisi

L’associazione “La Tribù dei Sorrisi” apre le porte a chi vuole diventare un clown di corsia e portare un sorriso ai pazienti degli ospedali di Vasto e Termoli.

L’associazione organizza il 26 e 27 ottobre il suo prossimo corso di clownterapia.



Il docente sarà Francis Calsolaro, artista e formatore internazionale, conosciuto anche per la sua partecipazione nei programmi televisivi in Rai su Geo&Geo e al Festival di Cannes, svolge progetti umanitari e reportage in tutto il mondo.



Per informazioni contattare clown Tontolina 347.1561441 e clown Cocò 320-9461044.



Come diceva Madre Teresa: "Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano,ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno".