Carcasse d’auto e rottami: sequestrata discarica abusiva a Petacciato

Discarica abusiva scoperta e sequestrata dagli uomini della Stazione navale del Roan di Termoli e due persone denunciate. è il bilancio dell'attività di polizia ambientale condotta dalla Guardia di Finanza della città. I finanzieri hanno applicato la misura cautelare reale sul terreno, situato nell'area industriale di Petacciato, in una zona con stringenti vincoli paesaggistici.

L'appezzamento risulta prima cementificato e poi trasformato in una discarica abusiva. Sul posto sono stati rinvenuti veicoli fuori uso, carcasse d'auto e rottami ferrosi che hanno completamente stravolto l'originale destinazione del terreno seminativo. A seguito di verifiche, sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria i due responsabili chiamati a rispondere, in concorso tra loro, dei reati di danneggiamento e deturpamento ambientale, illecito smaltimento di rifiuti speciali in area di particolare pregio ambientale.