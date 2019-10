Visita guidata ai Presepi di San Gregorio Armeno, il 10 novembre

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’associazione Amici del Presepe di San Salvo, organizza viaggio in autobus a Napoli, a San Gregorio Armeno, nella storica strada delle botteghe dei maestri presepisti. La quota di partecipazione è di 30€ e comprende trasporto e visita guidata. La partenza è prevista per le ore 5.00 di Domenica 10 novembre da piazza A. Moro, il rientro in tarda serata. Pasti liberi.

Per info e prenotazioni : 347 1918013 Alfonso - 349 6698180 Pasquale