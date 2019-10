“In difesa dei Tribunali minori la Lega non è spaccata”

Sulla questione della soppressione dei Tribunali minori la Lega non è spaccata. Rimandiamo al mittente i tentativi, privi di riscontri fattuali, di dividerci su un tema tanto importante per i nostri territori e che ci vede da tempo impegnati per mantenere operativi questi presidi giudiziari.

La lungimiranza politica e la conoscenza dei temi e delle questioni, così come si sono sviluppate a livello di gruppo interparlamentare sulla geografia dei tribunali, suggeriscono a ogni uomo e donna di buon senso, che ama il proprio territorio, di difendere tutti i tribunali minori che oggi sono oggetto di soppressione.

Anche alla luce delle peculiarità di ciascuno di essi, alla luce delle singole analisi delle attività giudiziarie svolte e analizzate in sede di gruppo interparlamentare in ordine alla mancata realizzazione di economie che pure avevano mosso la spending review per la riforma della geografia giudiziaria.

Gli amministratori della Lega, dunque, si batteranno perché i tribunali territoriali restino aperti perché i cittadini hanno diritto a una giustizia di prossimità.

Non ci sono campanilismi ma una battaglia unitaria per la nostra terra e per le nostre comunità.

A ciascuno il proprio territorio, e tutti assieme per l’Abruzzo!