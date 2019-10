“Alleva la speranza”, Enel e Legambiente insieme per sostenere le zone colpite dal sisma

Al via la seconda fase di Alleva la Speranza, il crowdfunding di Legambiente ed Enel per aiutare aziende del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017 a “coltivare” nuovi progetti di crescita e ricostruire il futuro.

L’obiettivo è di sostenere in due anni venti progetti di allevatori e allevatrici e dopo il successo della prima parte di raccolta fondi, la nuova impresa impresa abruzzese da supportare, attraverso la piattaforma PlanBee, è quella di Pietropaolo Martinelli che produce il rinomato pecorino di Farindola nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

“Il 18 gennaio 2017 sono crollati 2.300 metri quadri di stalle, sono morti oltre 450 capi ovini tra pecore e agnelli e sono andati distrutti trattori e miscelatori - racconta Martinelli - Con il sostegno di Alleva la speranza si acquisteranno nuovi capi ovini così da tornare ad avere una produzione importante. E magari attrare nuove persone a godere delle bellezze dei luoghi e della bontà dei nostri prodotti.”

Il pecorino di Farindola è un formaggio molto antico, che risale all’epoca romana. Ne parlano addirittura nei loro scritti Plinio il vecchio, Tacito e Marziale. Viene fatto con latte ovino a crudo, di pecore che possono pascolare solo in quei territori. E può essere lavorato esclusivamente, secondo la tradizione, da donne che sono nate e vivono a Farindola. La produzione di questo formaggio è fondamentale per garantire lavoro alle tante persone del posto. L’azienda produce anche erba medica e cereali biologici che sono destinati all’alimentazione degli animali.

“L’obiettivo della nostra campagna a sostegno di piccoli imprenditori – dichiara Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo – è di aiutarli a realizzare i progetti che, nonostante le grandi difficoltà riscontrate nel post terremoto, stanno cercando di portare avanti. Per questo crediamo nell’importanza di raccontare e sostenere le loro storie, fondamentali anche per le comunità in cui vivono. La loro determinazione e il loro impegno sono il frutto della volontà di non abbandonare le aree colpite, ma di investirvi e fare rete per continuare ad alimentare l’economia dei territori.”

“Siamo convinti che Alleva la speranza sia un’iniziativa molto valida per il rilancio delle zone colpite dagli eventi sismici. Enel ha a cuore le problematiche e i bisogni che ancora persistono per gli abitanti delle Regioni coinvolte. Con Alleva la speranza vogliamo continuare a offrire un impegno concreto alle famiglie e ai giovani per un futuro nella terra d’origine”, ha affermato Pasquale Angelini, Affari istituzionali Abruzzo di Enel.

Alle donazioni che arriveranno attraverso PlanBee e a quelle che si raccoglieranno nelle iniziative nei territori, si sommeranno quelle dell’Enel e di Legambiente, perché i progetti di rinascita possano diventare realtà.