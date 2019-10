Incendio, Comitato Difesa del Comprensorio Vastese: “L’Arta non ha analizzato le polveri”

Per quanto riguarda i primi dati diffusi dall'ARTA, abbiamo aspettato qualche giorno e la conferenza stampa di ieri per commentarli. Dalla lettura della prima relazione, in cui, a parte quella assai preoccupante del benzene sul sito della discarica in fiamme, mancano sia uno studio di modellistica sulla ricaduta degli inquinanti in modo tale da indirizzare al meglio i campionamenti sulla base dei parametri morfologici del terreno e meteorologici in quelle ore, sia le concentrazioni dei parametri ricercati (che pare siano riportati in una seconda relazione per ora non pubblicata), emerge che l'ARTA non ha campionato varie altre sostanze tra cui le polveri, uno dei parametri cardine della legge sulla qualità dell'aria (D.lgs.155/2010) e uno dei fattori più delicati per quanto riguarda l'impatto immediato sulla salute dell'esposizione nel brevissimo periodo come recentemente confermato da una ricerca pubblicata sul New England Journal of Medicine. Per ogni aumento di 10 microgrammi/mc di PM10 e PM2,5 si ha, il giorno dopo, un immediato aumento della mortalità nella popolazione. Tra l'altro bastava guardare le immagini (a parte vivere quei momenti) per capire che, a causa delle condizioni atmosferiche locali, i cittadini per ore hanno dovuto respirare una nube acre.

In assenza di dati disponibili su tale parametro fondamentale e considerate anche le immagini inequivocabili, sono state del tutto fuori luogo nei primi giorni le parole tranquillizzanti nei confronti della popolazione.

Invece di parlare di inutile allarmismo dovremmo parlare di inutile qualunquismo. Invece di fare affermazioni senza solide basi, si provveda a potenziare l'ARTA delle strumentazioni e del personale adeguati semplicemente per fare quello che fanno altre agenzie in Italia in queste occasioni.

Noi apprezziamo il lavoro in condizioni difficoltose del personale dell'agenzia, così come quello degli altri operatori accorsi, ma i limiti strutturali devono essere evidenziati e non sottaciuti (o addirittura spingersi ad affermare che la situazione era buona) soprattutto se riguardano dati di fondamentale importanza per prendere le decisioni adeguate.

Qualche dato in più lo potrebbero dare le centraline installate lunedì in tutta fretta dal comune (non sappiamo se con modellistica sulle ricadute che l'ARTA non aveva in quel momento) che tra i parametri hanno anche le polveri. Purtroppo, considerati i limiti sopra ricordati (posizionamento; orario di installazione) sull'evento di domenica probabilmente non potranno essere di grande aiuto. Aspettiamo comunque la pubblicazione di quei dati.