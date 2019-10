Cupello, al via i lavori per l’attivazione della fibra ottica

L'Amministrazione comunale comunica che, dalla giornata di ieri, venerdì 25 ottobre, sono cominciati i lavori per l’attivazione dell’infrastruttura a fibra ottica, che garantiranno l’accesso alla Banda Ultra Larga, nel territorio del centro urbano di Cupello. I lavori dovrebbero consentire l’attivazione del servizio agli utenti finali, quasi certamente entro la fine del 2019.

Finalmente, dopo un iter partito a fine 2016 con i lavori di scavo e posa della fibra ottica nel centro urbano del comune di Cupello, realizzati dal Ministero delle Comunicazioni, per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia), oggi, grazie anche ad una celere istruttoria degli uffici comunali, sono cominciati i lavori relativi all’ultima fase del progetto, affidati alla T.I.M. (Telecom Italia Mobile).

Tale collegamento non riguarderà per ora le contrade presenti sul territorio, ma l’Amministrazione comunale è in costante collegamento con le ditte e gli Enti che sono preposti alla realizzazione di dette infrastrutture per garantire ed agevolare l’accesso a questo servizio a tutto il territorio comunale. Seguiamo da vicino ogni singolo atto per il progresso della nostra comunità.