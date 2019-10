Lavaggio delle strade e dei marciapiedi a San Salvo: ecco quali

Continua l'azione di pulizia e lavaggio delle strade e dei marciapiedi di San Salvo. Lo fa sapere l’assessore all’ambiente Giancarlo Lippis. “Oggi Via Mirandola. Nei giorni scorsi: Via Roma, Corso Umberto I°, Piazza Papa Giovanni XXIII, Piazza San Vitale, Corso Garibaldi - da Via Duca Degli Abruzzi fino alla Porta della Terra - Via Savoia, Via Lentella, Via Dello Stadio entrambi i lati in due giorni diversi, Via Istonia entrambi i lati in due giorni diversi, Via Liquirizia, Via Dei Tigli, Via Maiella, Via Verdi, Via Duca Degli Abruzzi. Nei prossimi giorni si provvederà per le altre seguenti strade e relativi marciapiedi: Corso Garibaldi fino alla rotonda all'incrocio con Via di Palmoli, Via F. Paolo Tosti, Viale e Piazza De Gasperi, Via De Titta, Via San Rocco, Via L. Magno, Via Pio IX, Via Giovanni Paolo I°, Via Montegrappa, Piazza Trento e Trieste, Via Adige, Via Fontana e Via Orientale.”