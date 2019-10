Matera 2019, vetrina per l’artigianato artistico abruzzese

Vetrina straordinaria per l'artigianato artistico abruzzese a Matera. Ha preso le mosse ieri, nella città dei Sassi proclamata Capitale europea della cultura 2019, la mostra organizzata da CNA Abruzzo, CNA Artistico e Tradizionale e Assessorato regionale alle Attività produttive, in collaborazione con Camera di commercio di Chieti-Pescara, l'Ente Mostra dell'artigianato artistico abruzzese di Guardiagrele ed abruzzoavventure.it. Dedicata alle eccellenze della tradizione artigianale regionale, la mostra si avvale del prezioso materiale messo a disposizione proprio dall'istituzione di Guardiagrele, che ha portato in Basilicata pezzi preziosi della propria collezione. L'evento, ripreso dalle telecamere di Rai Uno, è stato affiancato dall'esibizione di alcuni maestri artigiani che hanno realizzato in diretta alcune delle loro produzioni davanti al occhi di un pubblico attento e numeroso. La mostra resterà aperta fino al 4 novembre prossimo. Presente a Matera l'assessore regionale alle Attività produttive, Mauro Febbo. E a testimoniare la curiosità suscitata dalla performance dei maestri artigiani abruzzesi nella città lucana, la fila davanti alla porta della mostra prima della sua apertura.