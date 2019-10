Vampiri, streghe e fantasmi: torna Halloween, ma qual è la sua storia?

Halloween è da diversi anni popolare anche in Italia come da tempo nel nord Europa e dei paesi americani. Ma cosa significa e qual è l'origine di questa festa che in un'atmosfera carnevalesca si celebra la notte del 31 ottobre con adulti e bambini? Zucche intagliate, maschere di vampiri e fantasmi ridisegnano la fisionomia degli spazi aperti, giardini, strade e vetrine durante l'intero mese di ottobre culminando l'ultimo giorno, il 31. Il termine Halloween deriva dall'inglese e significa "notte sacra", ma si rifà agli antichi rituali druidici di Samain, le cui origini risalgono all'antica Irlanda. Attenzione all'Irlanda, non all'America, a cui erroneamente si attribuiscono le origini della festa. Secondo gli antichi rituali celtici, dunque, durante la notte di Samain - nel corso del plenilunio più vicino al primo novembre - il mondo dei morti si ricongiunge con quello dei vivi e viceversa, poiché secondo un detto celtico "la morte non è che il mezzo di una lunga vita".

Solo in seguito, questa festa pagana venne trasformata dalla Chiesa cristiana in quella di Ognissanti. Jean Markale, autore francese che ha pubblicato numerosi libri sulla civiltà celtica, in particolare sul ruolo delle donne nella cultura celtica, e sulla letteratura arturiana, ricostruisce nel suo saggio (Edizioni L'Età dell’Acquario) la storia di Halloween a partire dai tempi più remoti, analizza le sue successive metamorfosi, per arrivare al modo in cui si celebra nella nostra società, che, curiosamente, sembra ignorarne il senso e l'importanza.

Introduzione a Halloween, storie e tradizioni: