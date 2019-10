Il 4 novembre a Montenero di Bisaccia si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

L'Amministrazione comunale, con l'organizzazione dell'assessorato comunale alla Cultura, Turismo e Spettacolo, organizza per lunedì 4 Novembre la celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, nel corso della quale ci sarà anche la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.

La cerimonia si svolgerà dinanzi al Monumento ai Caduti in Piazza della Libertà, con la partecipazione delle scolaresche, delle Forze dell’Ordine, delle associazioni dei Militari in Congedo, della Protezione Civile e dei centri comunali per anziani.

"La celebrazione di quest'anno - dichiara l'assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo, Massimo Di Stefano - sarà particolarmente sentita perché, oltre alla ricorrenza del 4 Novembre, sarà festeggiata anche quella del Centenario della fondazione della locale Sezione Combattenti e Reduci, nata a Montenero nel 1919 grazie all'impulso del Tenente Arsenio Priori. Siamo tutti grati a chi si è speso per garantire pace e libertà alla nostra popolazione e sono quindi certo che i monteneresi faranno sentire il loro calore e la loro vicinanza a chi, ancora oggi, porta alta con fierezza la bandiera di questa Associazione".

Il programma prevede alle ore 8,45 il raduno presso la sede dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, in Via Madonna di Bisaccia; alle ore 9,30 ci sarà la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di San Matteo Apostolo; alle ore 10,30 ci sarà la deposizione della Corona presso il Monumento ai Caduti, a cura dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, oltre all'Alza Bandiera; seguiranno i discorsi celebrativi delle autorità in onore dei Caduti, le poesie, i canti e le musiche commemorative a cura degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado - di Montenero di Bisaccia. La cittadinanza è invitata a partecipare.