Halloween Tuning Party: il ricavato in beneficenza alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Abruzzo

Il 3 novembre presso l'hotel Milano di San Salvo Marina si svolgerà il secondo Halloween Tuning Party. La manifestazione è organizzata dal Molisn't Tuning Tour e quest'anno ha un ammirevole obiettivo: l'intero ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Abruzzo che sostiene il reparto di Fibrosi Cistica di Atri, unico centro della Regione. "Con questi fondi sosterremo il progetto per la formazione di nuovi fisioterapisti respiratori e aiuteremo la ricerca a trovare una cura alla fibrosi cistica", afferma l'associazione, "in collaborazione con la LIFC Abruzzo saremo presenti tutta la giornata per raccogliere donazioni e rispondere a tutte le domande sulla fibrosi cistica". Ad intrattenere i visitatori arriveranno auto modificate da varie regioni d'Italia con gare di estetica, di audio e di rombo marmitte.