Nuovo comandante dei vigili urbani, indetta selezione con avviso pubblico

Sono aperti i termini di partecipazione alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato del comandante di polizia locale a San Salvo.

Fra i requisiti specifici richiesti il possesso di una laurea magistrale o equiparata in classi coerenti col profilo richiesto, soggetti con esperienza pregressa pari ad almeno cinque anni di servizio nei corpi di Polizia Locale con inquadramento nella categoria giuridica D1. I candidati in possesso di tutti i requisiti dovranno presentare domanda completa in tutti i dettagli entro i termini stabiliti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. L' incarico avrà durata fino alla scadenza del mandato del sindaco.

Con decreto sindacale, a partire dal 4 settembre scorso, è l'agente Nicolino Cilli il nuovo responsabile della polizia municipale, nominato in seguito alla rinuncia all’incarico da comandante di Massimo Belli. Infatti, dopo aver assunto il ruolo il 23 luglio scorso, Belli, ha ritirato la sua disponibilità a ricoprire la posizione di comandante perché vincitore del relativo bando in provincia di Frosinone, a Veroli, il suo paese d’origine. Cilli resterà in carica fino alla selezione del nuovo comandante da parte del Comune.