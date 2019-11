Incidente nella notte in A14, in ospedale i coniugi e una bimba di 9 mesi

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 3 di questa notte in A14, precisamente al km 479 nel territorio di Campomarino. Coinvolte nel sinistro due auto, una Ford Kuga, con un’intera famiglia a bordo (padre, madre ed una figlioletta di 9 mesi), e una Alfa Romeo 147 con tre giovani a bordo, che, in seguito all’urto, si è ribaltata sul viadotto sovrastante la zona industriale di Termoli. Immediati i soccorsi per le persone coinvolte.

L’intera famiglia veniva trasportata in ospedale, mentre i tre giovani, praticamente illesi, venivano medicati sul posto dal personale sanitario del 118 intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco.

All’interno della Ford Kuga, illeso, anche un cagnolino di razza Pincher.

Il traffico, che ha subito forti rallentamenti, è stato deviato sulla corsia libera dal personale della Società Autostrade.

Per stabilire le cause dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.