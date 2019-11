Civeta, iniziati i lavori di copertura dei rifiuti per evitare altri incendi

In questi ultimi giorni, alquanto complessi per il nostro territorio, ho subito sentito l’esigenza di evitare di puntare il dito, adoperandomi piuttosto per una celere risoluzione al problema ed evitare che ulteriori incendi potessero verificarsi nella vasca di Valle Cena. La mia pressione, più volte esercitata sugli organi di competenza, di fatto, anche grazie al lavoro svolto di concerto con gli altri soggetti interessati, ha consentito un significativo passo in avanti. Ieri, infatti, il custode giudiziario, Fernando Travaglini, su disposizione del Tribunale di Vasto, ha riaperto la terza vasca in concessione alla Cupello Ambiente per la messa in sicurezza della stessa, fermo restando il sequestro.

I relativi lavori, pertanto, sono iniziati con l'avvio dell'immediata copertura dei rifiuti, al fine di prevenire il rischio di nuovi incendi. Credo, e lo ritengo fortemente, che il segnale univoco e d’intesa, lanciato la sera del 28 ottobre nella Sala Consiliare di Cupello, abbia supportato la causa. Resta naturalmente invariato il mio livello di attenzione sulla problematica, sempre nella prospettiva di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i cittadini.