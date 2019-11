Festa del 4 novembre a San Salvo: il programma

Celebrazioni a San Salvo il 4 novembre in occasione dell'Unità Nazionale e della Giornata delle forze armate e della commemorazione dei caduti di tutte le guerre.

Alle ore 10.30 in piazza Papa Giovanni XXIII è in programma il raduno delle autorità civili, religiose e militari, delle associazioni combattentistiche e d'arma, delle scolaresche e delle associazioni locali. Alle ore 10.45 nella chiesa di San Giuseppe si terrà la messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre. Alle ore 11.30, dopo la benedizione, sarà deposta una corona di alloro al monumento dei Caduti a cui seguirà il rito dell'Alzabandiera.

Concluderanno la giornata gli interventi del sindaco Tiziana Magnacca, delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle scolaresche di San Salvo.