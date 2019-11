Primi freddi di stagione: quando accendere i riscaldamenti?

E' arrivato l'autunno e con esso i primi freddi della stagione. Anche se le temperature non sono rigide come quelle invernali, sicuramente i più freddolosi si saranno posti subito una domanda: quando si accendono i riscaldamenti?

La domanda coinvolge solamente chi abita in condomini e palazzine in cui il riscaldamento viene acceso per un determinato periodo in base alla zona e non chi ha un'abitazione con impianto autonomo. L'Italia è divisa in sei zone climatiche che hanno diverse date di accensione e spegnimento.

La provincia di Chieti rientra nella zona D, con temperatura gradi giorno tra 1400 e 2100, insieme alle province di Genova, La Spezia, Savona, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara, Siena, Forlì, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Roma, Viterbo, Terni, Avellino, Chieti, Pescara, Foggia, Isernia, Matera, Caltanissetta, Nuoro, Teramo e Vibo Valentia.

In queste località i riscaldamenti potranno essere accesi a partire dal 1° novembre, con spegnimento previsto sempre per il 14 aprile del prossimo anno. Qui la durata giornaliera sarà massimo di 12 ore.