Gli esordienti dello Sporting Academy secondi al torneo "SFIDE"

Gli esordienti dello Sporting Accademy conquistano il secondo posto al torneo "Sfide" di Palestrina-Roma, dietro solo alla squadra degli esordienti della Roma Calcio.

Grandi soddisfazioni per l'impegno profuso dei ragazzi per il mister Nicola Cinquina, per tutto lo staff tecnico e i genitori che hanno seguito i giovani atleti in trasferta con la speranza che questo continuo confrontarsi con altre realtà faccia crescere sempre di più la squadra.

Le squadre professionistiche invitate al torneo sono state:

ROMA- PERUGIA- LAZIO- TERNANA.