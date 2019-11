I cittadini di Montenero pianteranno alberi come opera di mitigazione ambientale

Un gruppo di una decina di cittadini di Montenero di Bisaccia propone al Comune la costituzione di una fascia di bosco nella zona della marina con la piantumazione di specie autoctone. "Vista la carenza di provvedimenti volti alla tutela ed alla valorizzazione ambientale da parte dell'Amministrazione, considerati gli innumerevoli problemi irrisolti come la frana di "sotto la valle", la cementificazione della zona a mare, proponiamo la manifestazione 'Alberi per il futuro 2019'".

Saranno piantate gratuitamente specie del luogo come opera di mitigazione ambientale nell'esclusivo interesse della comunità locale. "Anche Montenero ha il diritto di partecipare nel significato più autentico della manifestazione" hanno concluso i residenti.