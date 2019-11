Cupello, Pietro Santoro all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università delle Tre Età

Per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2019/20, l’Università delle Tre Età di Cupello presenta una lectio magistralis tenuta da S.E.R. Mons. Pietro Santoro dal titolo “Dentro le ferite del nostro tempo”. Una riflessione a 360° sulle difficoltà che l’uomo contemporaneo è chiamato ad affrontare nel momento storico che stiamo vivendo. La persona, la famiglia e la società visti attraverso gli occhi e l’esperienza pastorale ed umana del Vescovo di Avezzano. L’appuntamento è per Domenica 17 Novembre alle ore 16:15 presso la Sala Consiliare in Corso Mazzini 1.

Modera l’incontro Don Nicola Florio, Parroco di Cupello.