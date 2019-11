Esperti di cattura di animali selvatici a confronto sulla Majella

Cinque giorni di studio e confronto, nel Parco nazionale della Majella, su "tecnica e gestione delle catture degli animali selvatici": è il terzo Corso internazionale teorico e pratico organizzato, a Caramanico Terme, dal Parco che negli anni ha sviluppato esperienze in programmi di conservazione sulle catture della fauna (lupo, camoscio appenninico, orso bruno marsicano, ungulati selvatici).

Fino a venerdì 8 novembre il programma prevede la partecipazione di 30 professionisti con la parte didattica sostenuta da interventi di veterinari e biologi italiani accanto a esperti internazionali. Il corso segna l'avvio delle attività del Wildlife Research Center del Parco, il Centro Ricerche Fauna Selvatica attivato nella sede scientifica dell'ente, "una sorta di hub scientifico - spiega il direttore del Parco Luciano Di Martino - nella sede in cui tradizionalmente ospitiamo dottorandi e ricercatori e dalla quale provengono le attività operative e di ricerca per la conservazione e gestione della fauna selvatica".