Tragedia di Alessandria, Magnacca: “Vicini alle famiglie dei tre Vigili del Fuoco”

Profondo cordoglio e vicinanza per le vittime del dovere nella tragedia avvenuta stanotte in provincia di Alessandria è stata espressa dal sindacoTiziana Magnacca a nome della comunità di San Salvo, con una nota inviata ai comandi regionali e provinciali e al distaccamento di Vasto.

Tre vigili del fuoco hanno perso la vita, Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido e altri tre feriti, tra cui un carabiniere.

Vittime dell'esplosione avvenuta in un casolare abbandonato per una dinamica ancora tutta da chiarire, anche se da una prima analisi pare che l'incendio sia di matrice dolosa.

Le più sentite condoglianze alle famiglie dei valorosi vigli del fuoco per un dolore che non sarà mai consolabile.