Il Volo, un nuovo album per celebrare i 10 anni

«I primi anni i capricci facevano molto male ma oggi ci spieghiamo, ci confrontiamo e riusciamo a mantenere la calma».

Lo ha detto Piero Barone alla presentazione di “10 Years”, l’album “The best of Il Volo” per i dieci anni di carriera del trio, in uscita venerdì 8 novembre.

«Abbiamo vissuto delle bellissime esperienze in questi dieci anni – ha confessato Gianluca Ginoble – Abbiamo iniziato il tourmondiale da maggio in Giappone che si concluderà proprio in Giappone l’anno prossimo. Il più bel concerto è stato in Sud America a Buenos Aires, area fra le più importanti del paese, perseguire le orma di Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli di cuivorremmo essere gli eredi».

Dal 3 ottobre Il Volo sarà in tour in America Latina, dal Mexico al Brasile dove farà ben 6 date, e da gennaio sarà impegnato nel “North American Tour”, visitando ben 12 stati; il debutto è il 28 gennaio Toronto (Centre for the Performing Arts), 30 Laval (Place Bell), 1 febbraio Mashantucket (Foxwoods Casino), 3 Boston(Boch Center Wang Theatre), 6 New York (Radio City Music Hall), 8 Atlantic City (Borgata Hotel Casino and Spa), 9 Washington (MGM National Harbor), 11 Bethlehem (Sands Event Center), 13 Detroit (Fox Theater), 15 Chicago (Chicago Theater), 17 Atlanta (Cobb Energy Center), 20 Orlando (Dr. Phillips Center), 22 Fort Lauderdale (BB&T Center), 24 Tampa (Straz Center), 27 Dallas (Winspear Opera House), 1 marzo Mesa (Ikeda Theater), 3 San Diego (Copley Symphony Hall), 5 Los Angeles(Microsoft Theater), 7 Indio (Fantasy Springs Casino), 9 San José(Center for the Arts), 11 San Rafael (Marin Center), 13 Fresno(Saroyan Theater), 15 Las Vegas (The Pearl at Palms Casino Resort).

«Incontrare culture differenti e vedere gli entusiasmi nei loro occhi ci gratifica moltissimo – ha sottolineato Ignazio Boschetto – La cultura italiana è sempre stimata e apprezzata nel mondo e noi siamo onorati di esserne ambasciatori oggi».

«Ci piace ritornare in Nord America – ha osservato Piero Barone – A settembre saremo poi in Sud America e in Brasile».

La prossima estate Il Volo tornerà in concerto in Italia con duedate speciali: il 30 agosto all’Arena di Verona e il 4 settembre al Teatro Antico Taormina, location storiche apprezzate in tutto il mondo.

«Abbiamo deciso di cantare a Verona e a Taormina – ha accennato Piero Barone – È il regalo più bello che si può fare agli artisti italiani con palcoscenici così importanti; poi ritorneremo in Italia per la conclusione dei festeggiamenti».

“10 Years” raccoglie i brani più rappresentativi del repertorio de Il Volo, da “O sole mio” a “My way”, “Grande amore”, passando da “Il mondo” a “Volare”, dal bel canto della tradizione italianacome “Nessun dorma” e “Libiamo ne’ lieti calici”, agli evergreen americani; la raccolta è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live.

“10 Years” uscirà in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese; in Italia un cd con 19 brani o cd + dvd dello spettacolare concerto tenuto a Matera a giugno scorso.

«Abbiamo fatto degli esperimenti, con il pop più leggero per la nostra età di 24 anni, e continuiamo con un pop più lirico – haricordato Gianluca Ginoble – Anche la musica trap è tra le mie corde, come mio fratello di 19 anni cui però faccio ascoltare i grandi del passato, come Lucio Battisti. La gente apprezza le cover e meno gli inediti, ma volgiamo trovare gli autori che scrivono per noi: abbiamo già dei brani su cui stiamo già lavorando».

«I dieci anni sono una virgola per farne altri dieci – ha aggiuntoIgnazio Boschetto – Stiamo pensando a un album nuovo con inediti, cover, progetti, tutto in divenire. C’è un progetto per Pasqua del prossimo anno. Portiamo la cultura italiana nl mondo. Il Volo non è da streaming come il trap da 150 volte al giorno».

I dieci anni di carriera verranno celebrati anche grazie ad uno speciale evento televisivo che andrà in onda in prima serata il 19 novembre su Canale 5, con le immagini del concerto tenutosi nella magica Matera e i momenti più significativi della vita artistica del trio nel mondo.

Il Volo sarà impegnato in un instore tour per incontrare i fan di tutta Italia: 9 novembre al Romaest di Roma (Via Collatina, ore 17.30), 10 al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milanocon speciale mini live (ore 16.00), 13 a La Feltrinelli di Bologna(Piazza Ravegnana 1 presso Galleria Aquaderni, ore 18.00) e 14 al Campania di Marcianise a Caserta (località Aurno 1, ore 17.00).